"План победы – это капитуляция": в Литве сделали тревожное заявление об усталости Запада

Если Украина не вступит в НАТО, она вынуждена будет защищаться сама, а это не исключает изготовление ядерного оружия

Усталость Запада от войны в Украине достигла неслыханной высоты, а План победы президент Владимира Зеленского — попытка сбить эти настроения.

Об этом пишет LRT, опираясь на заявление министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса. По его словам, сейчас усталость от войны заметна в нескольких странах Запада.

И она достигла того максима, который украинские солдаты и не могли себе представить. Но полномасштабное вторжение РФ продолжается, поэтому это может быть не самая пиковая точка.

"Эта усталость заставляет нас искать решения, поэтому мы все чаще слышим разговоры о "мире", который на самом деле – по моей оценке – был бы скорее предложением о капитуляции. Поэтому План (победы. – Ред.) – это очень четкое давление и отталкивание от этих настроений", – сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что сейчас самое главное – это гарантии безопасности для Украины, а в Европе "нет лучшей гарантии, чем пятая статья НАТО".

По его словам, выполнение одного из пунктов Плана победы по приглашению Украины в НАТО вполне реалистично. Ведь в истории уже было несколько схожих случаев, в том числе Германия. Но в вопросе Украины главное – это политическая воля.

В то же время он добавил, что если Украина не получит гарантий безопасности, ей придется позаботиться о своей безопасности самой.

"Если не НАТО, если у нее нет гарантий безопасности, то единственный другой путь – это позаботиться о себе самом. Каким-то образом. Я не говорю, что ядерное оружие – это путь, но это просто означает определенный менталитет, который ясно говорит: если не НАТО, что нам остается делать? Мы будем вынуждены защищаться сами, потому что Путин не остановится», – подчеркнул Ландсбергис.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в НАТО рассказали, почему Украина пока не может стать членом Альянса.