У яких містах України графіки відключень можуть запровадити навіть у "плюс" і без обстрілів

Дані експерта кажуть, що ситуація з електрикою по країні залежатиме від середньої температури повітря та російських ударів

Графіків відключень світла цієї зими навряд чи зможуть уникнути усі міста України. Електрики може бути навіть без морозів і нових обстрілів.

Таку думку в ефірі "Новини.LIVE" висловив експерт з енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, дані свідчать про те, що ситуація з електрикою по країні залежатиме від середньої температури повітря і російських ударів по енергетиці.

"Я, наприклад, не впевнений, що всім регіонам України вдасться пройти без відключень навіть якщо температура повітря буде вищою за нуль, а ударів РФ не буде", — говорить він.

Геннадій Рябцев зазначив, що під найбільшою загрозою перебувають прифронтові області, де енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

"Є Харків, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Одеса, Дніпро — міста, які вже найбільше постраждали від ударів по енергооб’єктах і можуть постраждати ще", — вважає Рябцев.

Раніше "Телеграф" писав, що, незважаючи на зростання споживання електрики через зниження температури, система працює стабільно та готова до зими. Але це може змінитись.