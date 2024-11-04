Называл Путина лучше Обамы: что говорит о войне актер фильма "Брат" Виктор Сухоруков
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Актер поддержал войну России против Украины
Известный российский актер Виктор Сухоруков, еще в 2022 году расхваливший Путина, продолжает поддерживать главу Кремля и его политику. За свою карьеру он снялся во многих сериалах, однако больше всего запомнился ролью в фильмах "Брат" и "Брат-2".
С января 2023 актер находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Виктор Сухоруков и что он говорит о войне в Украине.
Что известно о Викторе Сухорукове
К роли в фильмах "Брат" и "Брат 2" Сухоруков уже имел немалый актерский опыт, который охватывал как театральные представления, так и кино, но именно эта работа закрепила его как звезду в мире кино. После успеха этих фильмов он продолжал активно сниматься и участвовал в разных проектах.
В постсоветском пространстве, в том числе и в Украине, актер стал известен после выхода "Брата". Однако после антиукраинских высказываний уровень его популярности значительно снизился.
Что говорит Сухоруков о войне в Украине
После начала войны вторжения оказалось, что Сухоруков — ярый сторонник путинского режима. Он признает так называемые ЛНР и ДНР и агрессию России против Украины. Также актер заявлял, что Путина гораздо лучше Обамы.
Высказывания Сухорукова:
- "Сигнал к тому, что я никуда за границу и не улетал еще в симферопольском аэропорту был, когда мимо этих пограничных будок, затихших и опустошенных, проходил... Но и раньше, когда я приезжал в Крым, у меня не было ощущения, что я где-то в другой стране, хоть понимал и уважал, что это территория другой страны… И то, что теперь Крым российский — так и не произошло, нет — это желание истории, иначе сказать не могу. счастлив."
- "Обаму я не знаю. А Путин лучше. Это мой президент. Симпатичный, сильный, отличный государственный деятель"
- "Конечно, поддерживаю! Поддерживаю обеими руками и признание (ред. ЛНР и ДНР), и дружбу народов, а главное – поддерживаю решение своего президента".
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас российская юмористка Елена Воробей и что она говорит о войне. В 2017 году ей было запрещено въезжать на территорию Украины.