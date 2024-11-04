Називав Путіна кращим за Обаму: що каже про війну актор фільму "Брат" Віктор Сухоруков

Актор підтримав війну Росії проти України

Відомий російський актор Віктор Сухоруков, який ще у 2022 році розхвалив Путіна, продовжує підтримувати главу Кремля і його політику. За свою кар’єру він знявся у багатьох серіалах, однак найбільше запам’ятався роллю у фільмах "Брат" і "Брат-2".

З січня 2023 року актор перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Віктор Сухоруков і що він каже про війну в Україні.

Що відомо про Віктора Сухорукова

До ролі у фільмах "Брат" і "Брат 2", Сухоруков вже мав чималий акторський досвід, який охоплював як театральні вистави, так і кіно, але саме ця робота закріпила його як зірку у світі кіно. Після успіху цих фільмів він продовжував активно зніматися і брав участь у різних проєктах.

У пострадянському просторі, зокрема й в Україні, актор став відомим після виходу "Брата". Однак після антиукраїнських висловлювань рівень його популярності значно знизився.

Що каже Сухоруков про війну в Україні

Після початку війни виявилося, що Сухоруков — затятий прихильник путінського режиму. Він визнає так звані "ЛНР" та "ДНР" та агресію Росії проти України. Також актор заявляв, що Путіна набагато кращий за Обаму.

Висловлювання Сухорукова:

"Сигнал до того, що я нікуди за кордон і не відлітав ще в сімферопольському аеропорту був, коли я повз цих прикордонних будок, затихлих і спустошених, проходив… Але й раніше, коли я приїжджав до Криму, у мене не було відчуття, що я десь в іншій країні, хоч розумів і поважав, що це територія іншої країни… І те, що тепер Крим російський — так не сталося, не склалося і не сталося, ні – це бажання історії, це бажання часу! Інакше сказати не можу. Я щасливий."

"Обаму я не знаю. А Путін краще. Це мій президент. Симпатичний, сильний, відмінний державний діяч"

"Звичайно, підтримую! Підтримую обома руками і визнання (ред. ЛНР та ДНР), і дружбу народів, а головне – підтримую рішення свого президента".

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз російська гумористка Олена Воробей і що вона каже про війну. У 2017 році їй було заборонено в'їжджати на територію України.