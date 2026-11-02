Нет жилья и родственников: Лубинец рассказал, как Украина помогает эвакуированным из Олешек
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На какую помощь они могут рассчитывать люди
Эвакуированным из временно оккупированных Олешек в Херсонской области оказывают финансовую помощь, обеспечивают едой, лекарствами и одеждой. Украинские службы также помогают оформить документы и решают вопросы дальнейшего расселения людей.
О том, какую поддержку уже получают украинцы и что ждет тех, кому некуда возвращаться, 2 ноября на пресс-конференции сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".
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Какую помощь уже получают эвакуированные
По словам Дмитрия Лубинца, работа с эвакуированными началась еще в воскресенье утром. С каждым человеком работают соответствующие специалисты, которые выясняют его потребности и определяют, в какой именно поддержке он нуждается.
Омбудсмен уточнил, что речь идет не только о материальной помощи, но и об оформлении необходимых документов.
"Мы уже знаем потребности в финансовой помощи, обеспечении документами (это уже сделано: оформлены банковские карты), обеспечении едой, лекарствами, одеждой", – отметил Лубинец.
Часть людей доставят к родным
Для эвакуированных, у которых есть близкие на подконтрольной Украине территории, предусмотрена возможность дальнейшего переезда к ним.
"Сейчас мы уже знаем тех, кто хочет, чтобы им помогли приехать к родным и близким, которые проживают на территории Украины", – рассказал омбудсмен.
Особое внимание уделяют эвакуированным, которым после выезда из оккупации некуда возвращаться. Для них предусмотрено размещение в местах временного проживания.
"Есть список людей, у которых нет родственников, нет жилья, и сейчас уже подготовлены адреса конкретных МТП, мест временного проживания, куда их доставят", – отметил Лубинец.
Кто координирует помощь
К работе с эвакуированными привлечены не только украинские государственные структуры, но и международные партнеры.
"То есть полное сопровождение сейчас осуществляется со стороны многих органов власти, наших международных партнеров", – подчеркнул он.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Лубинец объяснил свое отношение к российскому омбудсмену.