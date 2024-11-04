Не лише тил: генерал розповів, куди в ЗСУ можна залучити українських жінок

Генерал запасу зазначає, що таке практикували і у Другій світовій війні

Жінки в лавах армії можуть займатися не лише тиловими роботами, а й безпосередньо брати участь у захисті, наприклад українського неба. Мало того, жінки у ППО не є чимось новим.

Про це розповів генерал-майор запасу Сергій Кривонос в ефірі "Новини Live". За його словами, жіночі підрозділи ППО у лавах ВСУ вже є.

Він також зазначив, що в період Другої світової війни СРСР та Німеччина виводили своїх чоловіків із лав протиповітряної оборони та відправляли на фронт, а на їхні місця ставили жінок.

"Моя рідна бабуся провоювала з 1942 по 1945 у такому самому полку. І досить успішно", — сказав він.

На уточнювальне питання про те, чи можуть жінки воювати у складі мобільних вогневих груп, Кривонос зазначив, що не лише можуть, а й уже воюють.

Як повідомлялося раніше, волонтер та військовослужбовець Марія Берлінська напередодні повідомила, що Україні треба задуматися про мобілізацію жінок, оскільки інакше їй загрожує поразка.

Водночас адвокат та ветеран бойових дій Масі Найєм зазначив, що якщо Україна не знайде 160 тисяч військовослужбовців у найближчі два місяці, то їй загрожує капітуляція.