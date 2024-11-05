Россияне увеличили активность и продвинулись в двух областях (карта боев)

Армия РФ нарастила усилия

Идет 986-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, на фронте возросла интенсивность боев. С начала минувших суток, 4 ноября, до 22:00 произошло 226 боевых столкновений (для сравнения, днем раньше их было 160). Россияне оккупировали новое село в Краматорском районе.

По данным портала DeepState, враг оккупировал Степановку. Также российская армия продвинулась возле Курахово, Колесниковки (Харьковская область), Богоявленки и в Кременной Балке.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в своем возведении по состоянию на 22:00 4 ноября, больше всего боев в сутки было на Кураховском направлении (84). Россияне пытались продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Волченка, Ильинка, Кременная Балка, Ганновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка.

"По имеющейся информации, за сегодня (4 ноября, — ред.) враг на данном направлении потерял четыре боевых бронированных машин, пять боевых машин пехоты и один танк. Также был поврежден один танк, четыре боевых бронированных машин, две боевые машины пехоты и одна зенитная установка", — проинформировали в Генштабе.

На Покровском направлении за неполные сутки произошло 21 боевое столкновение. Бои шли в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое.

Также активно давит враг на Купянском направлении. Там Силы обороны отразили 19 атак. Бои шли в районах Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вишневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.

Ранее "Телеграф" писал, что северокорейские военнослужащие, приехавшие служить в российской армии, уже подверглись первым обстрелам. Инцидент произошел в Курской области, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.