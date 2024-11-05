Росіяни збільшили активність та просунулися у двох областях (карта боїв)

Армія РФ наростила зусилля

Йде 986-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, на фронті зросла інтенсивність боїв. З початку минулої доби, 4 листопада, до 22:00 сталося 226 бойових зіткнень (для порівняння, днем раніше їх було 160). Росіяни окупували нове село у Краматорському районі.

За даними порталу DeepState, ворог окупував Степанівку. Також російська армія просунулася біля Курахового, Колісниківки (Харківська область), Богоявленки та в Кремінній Балці.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у своєму зведенні станом на 22:00 4 листопада, найбільше боїв за добу було на Курахівському напрямку (84). Росіяни намагалися просунутися вперед в напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка.

"За наявною інформацією, за сьогодні (4 листопада, — ред.) ворог на даному напрямку втратив чотири бойові броньовані машини, п’ять бойових машин піхоти та один танк. Також було пошкоджено один танк, чотири бойові броньовані машини, дві бойові машини піхоти та одну зенітну установку", — поінформували у Генштабі.

На Покровському напрямку за неповну добу сталося 21 бойове зіткнення. Бої тривали в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе.

Також активно тисне ворог на Куп’янському напрямку. Там Сили оборони відбили 19 атак. Бої йшли в районах Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.

Раніше "Телеграф" писав, що північнокорейські військовослужбовці, які приїхали служити в російській армії, вже зазнали перших обстрілів. Інцидент стався у Курській області, повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.