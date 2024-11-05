Живем по Москве? На телефонах Apple произошел массовый сбой часов

Эта беда не коснулась телефонов Android

В ночь на вторник, 5 ноября, некоторые украинцы заметили странный сбой на телефонах Apple. Ведь смартфоны самостоятельно перешли на часовой пояс Москвы.

Как отметил народный депутат, председатель парламентского Комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, у него это произошло на всех телефонах дома. Однако другая техника iOs показывала правильное время.

"В конце концов — дома 3 телефона, все ночью с какой-то радости автоматически перешли на часовой пояс "Москва". Все три устройства приобретены в разное время в разных странах", — говорится в сообщении.

В то же время, по словам Наталухи, у некоторых его коллег тоже произошла такая неприятность, однако не все телефоны сориентировались именно на Москву.

"У кого-то геопозиция Минск, у кого-то — Курск, у кого-то тоже Москва. При чем — независимо от местонахождения, как внутри Украины, так и за ее пределами", — говорит нардеп.

В сети украинцы также писали о подобном сбое на своих телефонах Apple. Однако с чем связана такая переориентация, пока не известно. Некоторые пользователи отмечают, что такую проблему заметили еще неделю назад.

В опросе "Телеграфа" 6% украинцев заметили скачок на московское время, но у большинства пользователей телефоны Android, которых эта проблема не коснулась.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области произошел необычный сбой — телефоны массово "переселили" местных жителей в Беларусь.