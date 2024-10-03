Очередной масштабный сбой в Telegram: что известно в настоящее время

Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой сообщений

В мессенджере Telegram произошел очередной масштабный сбой. Пользователи из разных стран, включая Украину, жалуются на проблемы с доступом и медленную загрузку контента.

Сообщения о технических проблемах начали поступать после часа дня по киевскому времени. По информации ресурса Downdetector, количество жалоб на работу Telegram резко возросло.

В частности, пользователи сообщают о медленной загрузке медиафайлов и обычных сообщений. У некоторых возникают трудности с доступом к мессенджеру в мобильной и десктопной версиях.

По данным Downdetector, проблемы с доступом к Telegram наблюдаются не только в Украине, но и других странах. Однако масштабы проблемы пока точно не известны.

Это не первый случай масштабного сбоя в работе Telegram за последнее время. 1 октября пользователи уже сталкивались с подобными проблемами. Тогда неполадки удалось устранить в течение нескольких часов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Киевстаре" произошел массовый сбой, люди остались без связи. Жалобы на проблемы стали появляться на официальной странице оператора Facebook.