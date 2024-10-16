В Apple произошел массовый сбой: пользователи жалуются на проблемы в работе приложений

Пользователи обеспокоены происходящим

В среду, 16 октября, в работе некоторых сервисов компании Apple произошел масштабный сбой. Пользователи по всему миру жалуются на то, что некоторые системные приложения работают слишком медленно или не работают вообще.

Об этом сообщается на профильном ресурсе Downdetector, который отслеживает масштабные сбои в работе популярных интернет-ресурсов. По предварительным данным, сервисы Apple "глючит" у пользователей из разных стран, в том числе и в РФ.

Больше всего поступает жалоб на работу App Store, Apple Pay и Apple Music. Данные приложения либо очень медленно прогружаются, либо же вообще не работают.

Перебои в работе Apple возникли у пользователей из разных стран, однако известно, что от сбоя пострадали не все аккаунты.

На портале Downdetector отмечается, что массовые сообщения о сбоях в сервисах начались после 17.00.

На данный момент от компании Apple в лице руководства или технического департамента комментариев не поступало.

Напомним, в сентябре в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи жаловались на отсутствие связи с сервером. У многих не приходили или не открывались сообщения, а медиафайлы грузились с большой задержкой.

Перебои в работе мессенджера возникли у пользователей разных стран, в том числе и в Украине. Однако известно, что от сбоя пострадали не все аккаунты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в августе в онлайн-банкинге Monobank в Украине произошел сбой. Пользователи не могли войти в приложение и просмотреть баланс карты онлайн. Позже работа сервиса была восстановлена.