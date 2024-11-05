Живемо за Москвою? На телефонах Apple стався масовий збій годинників

Ця халепа телефонів Android не торкнулась

У ніч на вівторок, 5 листопада, деякі українці помітили дивний збій на телефонах Apple. Адже смартфони самостійно перейшли на часовий пояс Москви.

Як зазначив народний депутат, голова парламентського Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, у нього це відбулось на усіх телефонах вдома. Проте інша техніка iOs показувала правильний час.

"Врешті решт — вдома 3 телефони, всі вночі з якоїсь радості автоматично перейшли на часовий пояс "Москва". Всі три пристрої придбані в різний час в різних країнах", — йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами Наталухи, у деяких його колег теж сталась така халепа, проте не всі телефони зорієнтувались саме на Москву.

"У когось геопозиція Мінськ, у когось — Курськ, у когось теж Москва. При чому — незалежно від місцезнаходження, як всередині України, так і за її межами", — каже нардеп.

У мережі українці також писали про подібний збій на своїх телефонах Apple. Проте з чим пов'язане таке переорієнтування наразі не відомо. Деякі користувачі зазначають, що таку халепу помітили ще тиждень тому.

В опитуванні "Телеграфу" 6% українців помітили стрибок на московський час, але у більшості користувачів телефони Android, яких ця проблема не торкнулась.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині стався незвичний збій – телефони масово "переселили" місцевих жителів до Білорусі.