Виноваты РЭБ? Часть Киевщины случайно "переселилась" в Белоруссию

Военный объяснил, с чем это на самом деле может быть связано

В Киевской области произошел необычный сбой – телефоны массово "переселили" местных жителей в Беларусь. GPS на их мобильных внезапно начал показывать геолокацию в Гомеле и Мозыре.

Сбой геолокации затронул несколько сел Вышгородского района, в том числе Старые и Новые Петровцы. Он длился два дня: в течение этого времени навигаторы показывали белорусские населенные пункты вместо украинских, сообщает издание "Антикор".

Из-за изменения геолокации у пользователей автоматически изменился часовой пояс. Это привело к ряду неудобств. В частности, местные жители просыпались на час раньше, а предприниматели открывали свои заведения не по графику (в Беларуси используется время третьего часового пояса UTC+3, поэтому часы показывают на час позже, чем в Украине — Ред.).

Марина из Новых Петровцев рассказала, что ее геолокация показывала улицу Ленина возле Мозырьского замка. Александр, живущий неподалеку, тоже рассказал об интересном случае. GPS-датчик на ошейнике его собаки направил уведомление, что пес находится в Гомеле.

Военный ВСУ Сергей из подразделения ПВО объясняет, что это результат работы мощной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, РЭБ меняет координаты, чтобы сбивать с курса вражеские ракеты и дроны. Телефоны случайно реагируют на данную систему.

Эксперт связи Роман Химич говорит, что недавние случаи, когда "Шахеды" внезапно летели в сторону Беларуси, могут быть связаны именно с работой украинского РЭБ. Чтобы избежать проблем с отображением времени, специалисты советуют настроить на телефоне киевское время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эксперт рассказал, почему российские "шахеды" залетают в Беларусь. Это может быть связано с работой радиоэлектронной системы борьбы.