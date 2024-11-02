Политолог и боец подразделения ГРІМ 41 омбр ВСУ о ситуации на фронте и масштабном наступлении РФ

Ну что, друзья, давайте немного о неприятном поговорим. Военные и так все отлично понимают, часть гражданских тоже. Волонтеры и те, у кого близкие воюют. Но для тех, кто еще пытается натянуть розовые очки, я немного объясню. Лучше и безопаснее натягивать мстительную, ядовитую и волшебную сову на глобус, чем розовые очки. Честное слово, с совой можно в итоге выжить. В розовых очках сегодня – нет

Вы часто слышали от нашего Генштаба и вообще офицеров по коммуникациям что-то плохое? Наверное, нет. Напротив, их часто упрекают в том, что информация идет слишком хорошая. Только о потерях противника и нашей обороне. А от негатива общество берегут. Я не знаю, кстати, правильно это или нет. Иногда мне кажется, что людям в тылу и так тяжело. И не надо сваливать на них еще наши плохие новости

Иногда наоборот, кажется, что все слишком расслабились, забыли о войне, празднуют Победу, готовятся к выборам и только при виде военных отводят глаза. А ТЦК это непонятные злые духи, без цели и смысла хватающие невинных добрых мальчиков на улицах. Когда я вижу и слышу такое, мне тоже хочется вывалить на розовые очки пони всю реальность. Чтобы от шока отрезвили и адекватно оценили картину. Н, такие решения принимаются в Генштабе и Минобороны, я могу только рассуждать в свободное время со своими сержантскими погонами.

Следовательно, Генштаб плохими новостями не разбрасывается. Все привыкли. Но сегодня Главком генерал Сырский издал прямой текст. ВСУ сдерживают прямо сейчас одно из мощнейших наступлений оккупантов с начала широкомасштабного вторжения. Когда вы слышали такой жесткий месседж от Главкома? Да никогда. И если уж обычно очень сдержанный Сырский прямым текстом говорит о том, что очень тяжелое наступление – оцените масштаб проблемы.

В принципе, разумному достаточно того, что сказал Главком. Но я добавлю от себя два слова. Все-таки многие привыкли меня слушать, а не Главкома. Так вот ситуация реально тяжелая. Я могу за Курскую область сказать – тяжело. Бои очень жестокие. Нас пытаются выдавить любой ценой. Мы бьемся, огрызаемся, контратакуем, минируем по ночам все подходы. Пачками отправляем на концерт Кобзона. Они лезут, несмотря на потери

Собратья из Донецкого направления пишут в личку — там просто жесткач. И такая же симптоматика. Лезут, несмотря на потери. Вроде бы очень спешат и на цену плевать. Теперь и на Запорожском — настоящая заруба идет. Харьковское не забываем. Мы держимся повсюду. Прорыв фронта нигде нет, хотя эта зрада уже разгоняется не впервые. Где-то держим. Где-то с боями отступают, заставляя оккупантов дорого платить за каждый метр.

Они теряют гораздо больше, чем могут набрать. И резервы у них точно не бесконечные. Но сейчас очень тяжело. И ничего не предрешено. Если не вытащим и не выстоим этой осенью и зимой, будет… плохо будет. И Сырский не зря сказал то, что сказал. Вот совсем не время ныть, расслабляться и ссориться между собой. Все очень и очень тяжело. Такого напряжения и рисков действительно не было с 24 февраля 2022 года. Я вижу так…

Источник: пост Сазонова в Telegram.