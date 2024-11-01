В Минобороны Украины объяснили, о чем будут договариваться на следующем Рамштайне

Украина возлагает большие надежды на эту встречу

Следующая встреча в формате Рамштайн состоится уже в этом месяце, в ноябре, и на ней Украина будет ставить вопрос о безопасном функционировании зернового коридора. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко.

По словам военного чиновника, срыв Рамштайна в октябре произошел по объективным причинам, ведь президент США Джо Байден отменил поездку в Германию из-за урагана "Милтон".

"Мы же понимаем, что для каждого президента внутренние вызовы более важны", — отметил Коваленко.

Однако на предстоящую встречу у Украины большие надежды.

"Мы обсуждаем коалиции возможностей: поставки [оружия] в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Прежде всего, это касается средств противовоздушной обороны. В перспективе гуманитарное и оборонное разминирование и, конечно же дроны.

Мы даем сигналы по поводу возможностей, которые мы хотели бы получить. Например, сейчас много говорят о разминировании, но разговор идет о разминировании территорий. Теперь мы должны думать о разминировании морских побережий и морских территорий Украины для того, чтобы обеспечить зерновой коридор и безопасность судоходства", — пояснил Коваленко.

Будет ли рассматриваться на Рамштайн вопрос предоставления Украине ракет Tomahawk, чиновник Минобороны не смог ответить, однако по словам Коваленко, еще одна страна проявила готовность передать нам истребители F-16. Речь идет о Норвегии.

"С удовольствием хотел бы предоставить количественную информацию по F-16, и одновременно не хотел бы эту информацию предоставлять нашему врагу", — резюмировал Геннадий Коваленко.

Напомним, информацио о запросе на ракеты Tomahawk появилась в издании The New York Times, которое ссылалось на высокопоставленного чиновника США. В частных разговорах американские чиновники якобы выразили раздражение этой идеей, назвав План победы нереалистичным и почти полностью зависящим от западной помощи.

Зеленский возмутился "сливом" секретной информации о "Томагавке" американским СМИ. Он подчеркнул, что эта часть его Плана победы была конфиденциальной и не должна была просочиться в прессу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине на 425 миллионов долларов. В него войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.