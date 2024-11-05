Главу МИД Украины ошарашили фразой за границей: теперь послы получают "втык"

Сибига настаивает на необходимости изменения данной ситуации

Новоиспеченный глава МИД Украины Андрей Сыбига возмущен работой некоторых своих подчиненных. Ему не нравится их пассивность в работе.

Об этом, как пишет ZN со ссылкой на свои источники, заявил Сибига на очередном совещании с руководителями иностранных дипломатических учреждений. Утверждается, что недовольство главы МИД касается работы большинства украинских послов в арабских и африканских странах.

В частности, Сибига посетовал на вопрос, который он услышал в рамках своего турне по странам Ближнего Востока и Африки от султана Омана и руководства Анголы: "Правда ли, что сейчас в Украине идет война?". Источники журналистов говорят, что главу МИД это удивило.

Во время совещания Сибига также продемонстрировал сводную таблицу активности, согласно которой "медиаактивность многих послов в упомянутых регионах – нулевая". В материале указывается, что глава внешнеполитического ведомства настаивает на необходимости изменения данной ситуации.

Кроме того, Сибигу возмутил тот факт, что никто из послов не обратил внимания на информацию о наличии в северокорейских ракетах иностранных деталей и не спросил, не было ли среди комплектующих из стран, где они аккредитованы.

"Если бы украинские послы получили положительный ответ, они должны активно работать в стране пребывания, чтобы прекратить поставки комплектующих в КНДР", — рассказал журналистам источник.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сибига заинтриговал заявлением о вступлении Украины в НАТО.