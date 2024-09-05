Может заменить Кулебу в МИДе: кто такой Андрей Сибига

Его кандидатуру предложил Зеленский

В должности министра иностранных дел уволенного Дмитрия Кулебу может заменить его заместитель Андрей Сибига. Его кандидатуру предложил парламенту президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует соответствующий проект постановления. Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

"Телеграф" решил рассказать читателям, что известно об Андрее Сибиге – потенциальном новом главе МИД.

Родился Андрей Сибига в городе Зборов Тернопольской области 1 января 1975 года. Высшее образование получил во Львовском государственном университете имени Ивана Франка по специальностям "Правоведение" и "Международные отношения". Женат, воспитывает троих детей.

На дипломатических должностях начал работу в 1997 году. Был атташе, третьим/вторым секретарем МИД Украины. Стал первым секретарем по консульским вопросам в Посольстве Украины в Польше.

В 2002 вернулся в МИД Украины на должность первого секретаря.

В 2006 году Сибига был назначен заместителем директора департамента в дипведомстве. Спустя два года стал советником-посланником посольства Украины в Польше.

С 2012 года был директором Департамента консульской службы МИД Украины.

В 2016 году Сибига был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Турции.

В 2021-м указом президента стал заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

В апреле 2024 года по решению правительства стал первым заместителем главы МИД.

Напомним, что 3 сентября глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабинете министров планируются кадровые перестановки. Впоследствии несколько министров подали заявления на отставку по собственному желанию. Среди них был и Дмитрий Кулеба, написавший соответствующее заявление 4 сентября.

Ранее "Телеграф" писал,что в СМИ появилась информация о том, что Кулеба может отправиться послом в Брюссель. Там есть представительства Украины при Бельгии и Люксембурге, а также при ЕС и НАТО.