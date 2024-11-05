Главу МЗС України приголомшили фразою за кордоном: тепер посли отримують "втик"

Сибіга наполягає на необхідності зміни цієї ситуації

Новоспечений глава МЗС України Андрій Сибіга обурений роботою деяких своїх підлеглих. Йому не подобається їхня пасивність у роботі.

Про це, як пише ZN із посиланням на свої джерела, заявив Сибіга на черговій нараді з керівниками іноземних дипломатичних установ. Стверджується, що незадоволеність глави МЗС стосується роботи більшості українських послів в арабських та африканських країнах.

Зокрема, Сибіга поскаржився на питання, яке він почув у рамках свого турне країнами Близького Сходу та Африки від султана Оману та керівництва Анголи: "Чи правда, що зараз в Україні йде війна?". Джерела журналістів кажуть, що главу МЗС це здивувало.

Під час наради Сибіга також продемонстрував зведену таблицю активності, згідно з якою "медіаактивність багатьох послів у згаданих регіонах – нульова". У матеріалі зазначається, що глава зовнішньополітичного відомства наполягає на необхідності зміни цієї ситуації.

Крім того, Сибігу обурив той факт, що ніхто з послів не звернув уваги на інформацію про наявність у північнокорейських ракетах іноземних деталей та не запитав, чи не було серед комплектуючих елементів із країн, де вони акредитовані.

"Якби українські посли отримали позитивну відповідь, то вони мають активно працювати в країні перебування, щоб припинити постачання комплектуючих до КНДР", — розповіло журналістам джерело.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сибіга заінтригував заявою про вступ України до НАТО.