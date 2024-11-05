Мобильным операторам не будут отключать свет по графику, но не везде

Такие правила будут действовать до 1 июня 2025 года

Правительство Украины изменило порядок использования предельных величин потребления электрической мощности. Графики отключений не будут применяться в отношении объектов сил безопасности и обороны, а также мобильных операторов.

Свет также не будут отключать в 20-километровой зоне вдоль границ с РФ, Беларусью и линией фронта. Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров Украины от 1 ноября 2024 г. №1260.

Приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, будет предоставляться:

объектам сил безопасности и сил обороны, определенным центральными органами исполнительной власти или руководящими военными формированиями

техническим средствам электронных коммуникаций и/или сооружениям электронных коммуникационных сетей, включенным в списки, определенные Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Документ определяет срок не применения графиков почасового отключения к соответствующим объектам до 1 июня 2025 года.

Также приоритетное электроснабжение будет предоставляться объектам, включенным в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью только 100 кВт.

Рассчитывать на наличие электричества могут и жители населенных пунктов, расположенных в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, Российской Федерацией, территорий проведения активных боевых действий.

Напомним, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала КИЕВ24 рассказал о состоянии защиты энергетических объектов. По его словам, объекты "Укрэнерго" обладают инженерной защитой первого и второго уровня.