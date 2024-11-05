Мобильным операторам не будут отключать свет по графику, но не везде
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Такие правила будут действовать до 1 июня 2025 года
Правительство Украины изменило порядок использования предельных величин потребления электрической мощности. Графики отключений не будут применяться в отношении объектов сил безопасности и обороны, а также мобильных операторов.
Свет также не будут отключать в 20-километровой зоне вдоль границ с РФ, Беларусью и линией фронта. Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров Украины от 1 ноября 2024 г. №1260.
Приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, будет предоставляться:
- объектам сил безопасности и сил обороны, определенным центральными органами исполнительной власти или руководящими военными формированиями
- техническим средствам электронных коммуникаций и/или сооружениям электронных коммуникационных сетей, включенным в списки, определенные Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.
Документ определяет срок не применения графиков почасового отключения к соответствующим объектам до 1 июня 2025 года.
Также приоритетное электроснабжение будет предоставляться объектам, включенным в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью только 100 кВт.
Рассчитывать на наличие электричества могут и жители населенных пунктов, расположенных в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, Российской Федерацией, территорий проведения активных боевых действий.
Напомним, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала КИЕВ24 рассказал о состоянии защиты энергетических объектов. По его словам, объекты "Укрэнерго" обладают инженерной защитой первого и второго уровня.