Не будут они бить по реакторам: эксперт по энергетике назвал истинную цель россиян (видео)

Омельченко говорит, что бить по реакторам — это глупо

Вероятно, скоро Россия начнет снова бить по украинской энергетической инфраструктуре. Причина этого — значительное похолодание и начало отопительного сезона.

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала КИЕВ24 рассказал о состоянии защиты энергетических объектов. По его словам, объекты "Укрэнерго" обладают инженерной защитой первого и второго уровня.

Наибольшую угрозу представляют атаки на подстанции "Укрэнерго", обеспечивающие передачу мощности от атомных электростанций. Атаки непосредственно по реакторам АЭС маловероятны — это глупо, отметил эксперт.

По оценке специалиста, новые атаки на энергетическую инфраструктуру возможны с началом похолодания и отопительного сезона. Именно такое время российское военное руководство может выбрать для нанесения ударов. Энергетическая система Украины готовится к возможным вызовам предстоящего отопительного сезона.

"Такие риски действительно существуют, но, по моему мнению, не нужно прибегать к панике. На объектах Укрэнерго есть защита, там серьезно поработали", — подытожил Омельченко.

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