Мобільним операторам не відключатимуть світло за графіком, але не скрізь

Такі правила діятимуть до 1 червня 2025 року

Уряд України змінив порядок використання граничних величин споживання електричної потужності. Графіки відключень не будуть застосовуватись щодо об’єктів сил безпеки та оборони, а також мобільних операторів.

Світло також не відключатимуть у 20-кілометровій зоні вздовж кордонів із РФ, Білоруссю та лінією фронту. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 1 листопада 2024 р. №1260.

Пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження, надаватиметься:

об’єктам сил безпеки та сил оборони, визначеним центральними органами виконавчої влади або тими, що керують військовими формуваннями

технічним засобам електронних комунікацій та/або споруд електронних комунікаційних мереж, включеним до списків, визначених Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Документ визначає строк не застосування графіків погодинного відключення до відповідних об’єктів до 1 червня 2025 року.

Також пріоритетне електропостачання надаватиметься об’єктам, включеним до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, із приєднаною потужністю лише 100 кВт.

Розраховувати на наявність електрики можуть і жителі населених пунктів, що розташовані у 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з Республікою Білорусь, Російською Федерацією, територій проведення активних бойових дій.

Нагадаємо, директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телеканалу КИЇВ24 розповів про стан захисту енергетичних об’єктів. За його словами, об’єкти "Укренерго" мають інженерний захист першого і другого рівня.