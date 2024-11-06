Могут ли женщин мобилизовать принудительно

Увольнение со службы возможно в случае беременности

В Украине некоторые категории женщин обязательно должны стать на воинский учет. В частности это касается соискателей медицинского или фармацевтического образования.

Однако мобилизовать женщин принудительно не могут, призыв остается добровольным. Об этом пишет 24 канал.

Согласно обновленному закону о мобилизации, кроме медиков и фармацевтов, женщины, чье образование связано с военно-учетным специальностям, могут стать на учет добровольно, если специальность входит в список, утвержденный Министерством обороны Украины.

В то же время даже на учете женщин не обязывают проходить военную службу, кроме случаев, когда они самостоятельно решают присоединиться к рядам ВСУ. В мирное время такие женщины могут пойти на военную службу или службу в резерве только по контракту.

Проходить базовую военную подготовку женщинам тоже не обязательно. Однако это возможно на добровольной основе и при достижении возраста 18-25 лет и пригодности по состоянию здоровья.

Следует отметить, что женщины, которые уже служат в армии, имеют право уволиться в случае беременности или по уходу за ребенком.

Напоминаем, на днях военнослужащая и волонтер Мария Берлинская сделала громкое заявление о мобилизации женщин. Она считает, что Украине следует задуматься над призывом женщин, поскольку от этого может зависеть существование страны. Кроме того, базовую военную подготовку следует начинать преподавать детям в 5-6 классах.

По ее словам, жизнь мужчин в Украине не должна цениться ниже жизни женщины.

"Или мы сохраним своих мужчин, или нам придется мобилизовать также и женщин. Или нам придется сдаться", — сказала она и добавила, что в случае поражения вся страна будет усеяна братскими могилами.

Берлинская добавила, что россияне обязательно будут заниматься массовыми убийствами на оккупированных территориях, а тем, кто так не считает, она напомнила о судьбе Мариуполя, Авдеевки и Бахмута.

Она также отметила, что сейчас выступает против снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет, однако считает, что готовы к войне должны быть все. Это, по ее словам, касается и обучения детей базовым навыкам, вроде программирования, управления дронами и тактической медицины.

Ранее "Телеграф" писал, что известная военная отреагировала на громкое заявление Марии Берлинской о мобилизации женщин. Нет чисто "мужских" или "женских" должностей.