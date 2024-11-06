Трамп побеждает на выборах, а Украина ударила дронами по Дагестану: главное на утро 6 ноября

Главные новости утра 6 ноября

Утро 6 ноября началось с важных новостей, одна из которых — предварительные результаты выборов в США. Рассказываем коротко о важном.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

Выборы в США

Республиканцы выигрывают выборы в Сенат, — NYT. По предварительным подсчетам, республиканская партия США получила 51 место в Сенате против 42 у демократов. В это же время Дональд Трамп вырывается вперед на президентских выборах. Промежуточные результаты, предварительно, выглядят так: 214 (Харрис) против 267 (Трамп). Напомним, что для победы кандидату нужно набрать 270 голосов. В связи с этим американский телеканал FOX News уже даже поспешил объявить Трампа новым президентом.

Следить за главными подробностями выборов в США можно в нашем онлайн-материале, который обновляется.

Дальнобойный удар ВСУ

Дроны ударили по Каспийску (Дагестан), который расположен в 1000 км от Украины. Местные жители сообщают, что около семи утра раздались несколько взрывов. По их словам, они были настолько мощными, что окна домов дрожали, особенно вблизи воинской части. Следует отметить, что город имеет стратегическое значение как главный пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ России. Здесь расположен военный гарнизон численностью около 1,5 тысячи человек, включая подразделения морской пехоты и береговых войск.

Тревожная ситуация на фронте

Курахово в Донецкой области оказалось под угрозой окружения российскими войсками. Ситуация в городе стала сверхсложной из-за активного наступления россиян сразу по нескольким направлениям. По данным пресс-офицера 33-й отдельной механизированной бригады, армия РФ пытается создать котел для украинских подразделений, держащих оборону в районе города. По словам военного, ситуация существенно ухудшилась по сравнению с летом.

Напомним, ранее мы писали о том, что по данным СМИ, Трамп победил на выборах в США.