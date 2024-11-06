Найдите колдуна в своем роде: какие фамилии давали гадалкам и знахарям

Современные носители таких фамилий не обязательно имеют связь с древними провидцами

Украинские фамилии принадлежат к самым древним в Европе. Уже в XVII веке значительная часть украинцев имела собственные родовые имена, тогда как французские крестьяне получили их только в начале XIX века.

Фамилии наших предков формировались по разным признакам: от названий профессий, мест обитания до личных качеств. Отдельную группу составляют фамилии людей, которым приписывали сверхъестественные способности.

Провидцы и прорицатели среди наших предков

В украинской традиции особое уважение имели люди с даром предвидения. Их потомки получали красноречивые фамилии: Вищун, Вищий, Пророк, Вищанський, Вищак, Вищенко, Пророчук, Бачинський. Такие родовые имена свидетельствовали об особом статусе семьи в общине и вере односельчан в сверхъестественные способности их предков.

Колдуны и знахари в украинских фамилиях

Мистические события и непонятные явления оставили след в фамилиях украинцев. Людей, связываемых с колдовством, называли Видьма, Видьмук, Шаман, Шаманов, Шаманенко. К этой же группе относятся фамилии Мисюра, Мисяць, Миськив, Гадалина. По народным преданиям такие прозвища получали те, кто занимался знахарством или гаданием.

Следует заметить, что современные носители таких фамилий не обязательно связаны с древними провидцами или знахарями. Точное происхождение многих родовых имен установить сложно, так что исследователи опираются на исторические документы и фольклорные источники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие фамилии имели потомки правивших городами. Все они начинаются на одну букву.