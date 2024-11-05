Укр

Потомки тех, кто правил городами, носят особые фамилии. Все они начинаются на одну букву

Автор
Елена Руденко
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Автор
Мужчина в вышиванке
Мужчина в вышиванке. Фото Freepik

Некоторые из них достаточно распространены

Украинские фамилии способны рассказать о своем первом носителе. Например, некоторые означают, что он принадлежал к казакам, а другие указывают на принадлежность к управленцам.

Львовский языковед Юлиан Редько провел обширное исследование украинских фамилий. Он начал собирать интересные факты о них еще в 1950-х годах, а затем издал книгу "Современные украинские фамилии". Он выделил родовые имена, которые давали занимавшим руководящие должности, в частности, тем, кто возглавлял городские и сельские советы тех времен.

Интересно, что все эти фамилии начинаются с буквы "в". Некоторые из них достаточно распространены в современной Украине.

  • Вийтив;
  • Витив;
  • Войтов;
  • Вийтович;
  • Войтович;
  • Вуйтович;
  • Войтенко;
  • Войтюк;
  • Витюк;
  • Войтина;
  • Войтунь;
  • Войтишин;
  • Витишин;
  • Витовский;
  • Вуйцик.

Как объяснил языковед, в городах, не имевших магдебургского права, во главе городских советов стоял войт (війт укр.), а не бургомистр. Слово "війт" также использовалось для обозначения сельского головы (старосты) в западной части Украины. На Галичину это название пришло из немецкого языка (Vogt) через польский язык. В этом значении термин "війт" употреблялся до присоединения к Советской Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о несчастливой украинской фамилии, которая распространена и сегодня. Ее носят более 8 тысяч украинцев.

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#История #Фамилии #Українці