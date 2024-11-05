Потомки тех, кто правил городами, носят особые фамилии. Все они начинаются на одну букву
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Некоторые из них достаточно распространены
Украинские фамилии способны рассказать о своем первом носителе. Например, некоторые означают, что он принадлежал к казакам, а другие указывают на принадлежность к управленцам.
Львовский языковед Юлиан Редько провел обширное исследование украинских фамилий. Он начал собирать интересные факты о них еще в 1950-х годах, а затем издал книгу "Современные украинские фамилии". Он выделил родовые имена, которые давали занимавшим руководящие должности, в частности, тем, кто возглавлял городские и сельские советы тех времен.
Интересно, что все эти фамилии начинаются с буквы "в". Некоторые из них достаточно распространены в современной Украине.
- Вийтив;
- Витив;
- Войтов;
- Вийтович;
- Войтович;
- Вуйтович;
- Войтенко;
- Войтюк;
- Витюк;
- Войтина;
- Войтунь;
- Войтишин;
- Витишин;
- Витовский;
- Вуйцик.
Как объяснил языковед, в городах, не имевших магдебургского права, во главе городских советов стоял войт (війт укр.), а не бургомистр. Слово "війт" также использовалось для обозначения сельского головы (старосты) в западной части Украины. На Галичину это название пришло из немецкого языка (Vogt) через польский язык. В этом значении термин "війт" употреблялся до присоединения к Советской Украине.
Ранее "Телеграф" рассказывал о несчастливой украинской фамилии, которая распространена и сегодня. Ее носят более 8 тысяч украинцев.