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От "Різника" до Резникова: как советские власти "перекраивали" украинские фамилии

Автор
Ангелина Тараненко
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Автор
От "Різника" до Резникова: как советские власти "перекраивали" украинские фамилии Новость обновлена 04 ноября 2024, 17:18

Политика принудительной русификации длилась веками

Современные украинские фамилии могут многое рассказать о занятиях и происхождении наших предков. Однако не все так просто — многие родовые имена претерпели радикальные изменения во время пребывания украинских земель в составе Российской империи и во время оккупации Советским Союзом.

Тогдашние режимы на территории современной Украины проводили незаурядную политику русификации, поэтому украинские фамилии подвергались "обрусанию". Таких фамилий множество, однако мы приведем наиболее распространенные и известные.

Чаще всего, "обрусение" выражалось в изменении окончаний — вместо традиционных для украинцев "-енко" и "-ов" появлялись "-ов", "-в", "-ин" или "-ой".

  • Власенко — Власов — Власенков
  • Абраменко — Абрамов — Абраменков
  • Науменко — Наумов — Нуменков
  • Олексієнко — Алексеев — Алексеенков
  • Іваненко — Іванов — Іваненков

Украинские бессуффиксные фамилии, которые в своей основе являются названиями профессий и заканчиваются на -ар, подверглись русификации путем добавления окончаний -ь или -ёв, а другие — просто добавлением окончаний -ов

  • Бондар — Бондарь — Бондарёв
  • Лимар — Лимарь — Лимарёв
  • Гонтар — Гонтарь — Гонтарёв
  • Кушнір — Кушнарёв
  • Друкар — Друкарёв
  • Слюсар — Слюсарёв
  • Чоботар — Чеботарёв
  • Шинкар — Шинкарёв
  • Золотар — Золотарёв
  • Коваль — Ковалёв
  • Кравець — Кравцов
  • Різник — Резник — Резников
  • Швець — Шевцов
  • Чумак — Чумаков

Подобное происходило и с фамилиями, которые этимологически связаны с индивидуальными признаками носителя, такими как физиологические или поведенческие.

  • Моргун — Моргунов
  • Лизун — Лизунов
  • Кут — Кутов
  • Покотило — Покотилов
  • Шумило — Шумилов

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии давали тем, кто любил выпить водку. Дело в том, что история образования родовых имен такова, что большинство из них были обычными прозвищами. Например, если кто-то из ваших предков любил выпить водочки, это не могли бы не заметить соседи, которые и дали смешное прозвище вашему предку.

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