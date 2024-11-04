От "Різника" до Резникова: как советские власти "перекраивали" украинские фамилии

Политика принудительной русификации длилась веками

Современные украинские фамилии могут многое рассказать о занятиях и происхождении наших предков. Однако не все так просто — многие родовые имена претерпели радикальные изменения во время пребывания украинских земель в составе Российской империи и во время оккупации Советским Союзом.

Тогдашние режимы на территории современной Украины проводили незаурядную политику русификации, поэтому украинские фамилии подвергались "обрусанию". Таких фамилий множество, однако мы приведем наиболее распространенные и известные.

Чаще всего, "обрусение" выражалось в изменении окончаний — вместо традиционных для украинцев "-енко" и "-ов" появлялись "-ов", "-в", "-ин" или "-ой".

Власенко — Власов — Власенков

Абраменко — Абрамов — Абраменков

Науменко — Наумов — Нуменков

Олексієнко — Алексеев — Алексеенков

Іваненко — Іванов — Іваненков

Украинские бессуффиксные фамилии, которые в своей основе являются названиями профессий и заканчиваются на -ар, подверглись русификации путем добавления окончаний -ь или -ёв, а другие — просто добавлением окончаний -ов

Бондар — Бондарь — Бондарёв

Лимар — Лимарь — Лимарёв

Гонтар — Гонтарь — Гонтарёв

Кушнір — Кушнарёв

Друкар — Друкарёв

Слюсар — Слюсарёв

Чоботар — Чеботарёв

Шинкар — Шинкарёв

Золотар — Золотарёв

Коваль — Ковалёв

Кравець — Кравцов

Різник — Резник — Резников

Швець — Шевцов

Чумак — Чумаков

Подобное происходило и с фамилиями, которые этимологически связаны с индивидуальными признаками носителя, такими как физиологические или поведенческие.

Моргун — Моргунов

Лизун — Лизунов

Кут — Кутов

Покотило — Покотилов

Шумило — Шумилов

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии давали тем, кто любил выпить водку. Дело в том, что история образования родовых имен такова, что большинство из них были обычными прозвищами. Например, если кто-то из ваших предков любил выпить водочки, это не могли бы не заметить соседи, которые и дали смешное прозвище вашему предку.