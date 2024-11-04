От "Різника" до Резникова: как советские власти "перекраивали" украинские фамилии
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Политика принудительной русификации длилась веками
Современные украинские фамилии могут многое рассказать о занятиях и происхождении наших предков. Однако не все так просто — многие родовые имена претерпели радикальные изменения во время пребывания украинских земель в составе Российской империи и во время оккупации Советским Союзом.
Тогдашние режимы на территории современной Украины проводили незаурядную политику русификации, поэтому украинские фамилии подвергались "обрусанию". Таких фамилий множество, однако мы приведем наиболее распространенные и известные.
Чаще всего, "обрусение" выражалось в изменении окончаний — вместо традиционных для украинцев "-енко" и "-ов" появлялись "-ов", "-в", "-ин" или "-ой".
- Власенко — Власов — Власенков
- Абраменко — Абрамов — Абраменков
- Науменко — Наумов — Нуменков
- Олексієнко — Алексеев — Алексеенков
- Іваненко — Іванов — Іваненков
Украинские бессуффиксные фамилии, которые в своей основе являются названиями профессий и заканчиваются на -ар, подверглись русификации путем добавления окончаний -ь или -ёв, а другие — просто добавлением окончаний -ов
- Бондар — Бондарь — Бондарёв
- Лимар — Лимарь — Лимарёв
- Гонтар — Гонтарь — Гонтарёв
- Кушнір — Кушнарёв
- Друкар — Друкарёв
- Слюсар — Слюсарёв
- Чоботар — Чеботарёв
- Шинкар — Шинкарёв
- Золотар — Золотарёв
- Коваль — Ковалёв
- Кравець — Кравцов
- Різник — Резник — Резников
- Швець — Шевцов
- Чумак — Чумаков
Подобное происходило и с фамилиями, которые этимологически связаны с индивидуальными признаками носителя, такими как физиологические или поведенческие.
- Моргун — Моргунов
- Лизун — Лизунов
- Кут — Кутов
- Покотило — Покотилов
- Шумило — Шумилов
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии давали тем, кто любил выпить водку. Дело в том, что история образования родовых имен такова, что большинство из них были обычными прозвищами. Например, если кто-то из ваших предков любил выпить водочки, это не могли бы не заметить соседи, которые и дали смешное прозвище вашему предку.