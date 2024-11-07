Росія налякана? Чому Путін "зливає" умови миру з Україною

Навколо України два місяці нагнітається істерія

Росія боїться домінування Китаю над нею, тому методом торгів зі США намагається уникнути політичного й економічного поглинання Москви Пекіном. І одним із приводів піти на переговори із Заходом є війна в Україні. Саме тому в мережі з’являються "зливи" умов укладання миру з Києвом, більше схожі на вимогу капітуляції.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог Вадим Денисенко. Він пояснив, як Росія "розмиває" першорядність українського питання.

— В інформаційному просторі навколо України протягом останніх двох місяців нагнітається істерія щодо можливого переговорного процесу, якого на сьогоднішній момент нема. А якщо і є, то в якихось зародкових стадіях і по непрямих воєнних діях — військовополонені, діти, якісь інші речі — але не більше того, — каже політичний експерт.

За його словами, всі міфічні, напівреалістичні, напіввигадані варіанти мирних планів — крутяться навколо мирних переговорів у Стамбулі 2022 року.

— Путін кілька разів протягом останніх двох місяців сказав, що Росія розглядає стамбульські домовленості як одні із базових домовленостей майбутнього. Бреше він чи не бреше — це не має жодного значення, — вважає політолог. — Просто якщо він це говорить, то навколо цього будуть з'являтися якісь "зливи".

Вадим Денисенко наголошує, що на сьогодні достатньо міфологічних планів по тому, як Росія нібито бачить закінчення війни в Україні. Тому робить все від себе залежне, щоб на міжнародному рівні, коли мова дійде до переговорів з Сполученими Штатами, українське питання було другорядним.

— Для них першочерговим є зняття санкцій з Російської Федерації та диверсифікація російської економіки з т.зв. "розвороту на Схід", на продовження торгівлі на дві сторони — з Китаєм (і Глобальним Півднем) і отримання технологій із Заходу. Тому що Росія прекрасно розуміє: без західних технологій у них нема шансів в наступні 5-7 років вирватися із глобальної залежності від китайських технологій. А це не може не лякати РФ, — підкреслює політолог.

Він називає міфом твердження про те, що Росія — васал Китаю.

— Це все абсолютні нісенітниці, просто щоб зрозуміти рівень стривоженості РФ подібними речами, наведу найпростіший приклад. Росія мала 2024 року почати перехід на технологію 5G. В силу санкцій вони розуміють, що єдина компанія, яка може допомогти — це китайська Huawei, тому відтермінували на три роки перехід Росії на 5G, спеціально загальмували технологічний прогрес виключно з однієї причини. Бояться, в цьому конкретному сегменті економіки XXI століття вони на найближчі 10-15 років будуть залежними від китайської компанії. Бо якщо вона будує технологію 5G, то вона і буде обслуговувати, мати коди доступу тощо, — додає політичний експерт.

Тому ключове питання для Путіна на сьогодні — спробувати "розторгувати" інші речі, а Україну вивести в додаток, вважає Вадим Денисенко.

— Ми можемо з великою часткою ймовірності говорити, що він буде "торгувати" зняття санкцій в обмін на обіцянку світу, що саме завдяки його впливу Північна Корея не збожеволіє і не почне війну проти Японії, Південної Кореї чи, крий боже, Сполучених Штатів. Ту ж саму історію буде "торгувати" і Кім Чен Ин, який отримав можливість торгуватися в трикутнику Північна Корея — Росія — Америка.

Це все великі глобальні ігри, які ми повинні розуміти, в яких повинні розбиратися і по можливості вклинюватися в них. Бо ми досі живемо в ілюзії, що переговори будуть "про Україну". Однак Росія робить все від себе залежне, щоб переговори були не про Україну, щоб Україна була п'ятим питанням на цих переговорах, а ключові будуть речі зовсім інші, — резюмував політолог.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, чому зірвалися переговори України та Росії у Стамбулі.