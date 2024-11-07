Шмыгаль рассказал, кому в первую очередь будут присылать повестки

Лишь небольшое количество повесток было отправлено гражданам, которые работают

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале действия принципа "воюй или работай". В первую очередь мобилизация коснется тех, кто не платит налоги.

Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме. По его словам, сейчас почти все повестки формируются через электронный реестр "Оберег" и направляются лицам, работающим не официально или безработным.

"Этот принцип уже введен. По состоянию на сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберег", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца были отправлены работающим людям", — пояснил премьер-министр.

Напомним, что в августе этого года глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет действовать принцип "воюй или работай". Это предполагает введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Это важный момент для увеличения количества рабочих мест и повышения средних зарплат в отраслях и наполнения бюджета, подчеркнул он. По словам премьер-министра, сейчас существует критическая необходимость привлечь в бюджет дополнительные средства.

Шмыгаль рассказал об основных шагах, которые будут способствовать этому процессу. Планируется увеличить внутренние заимствования и ставки налога на доходы для банков. Также будут расширены базы для военного сбора и в отдельных случаях повышены ставки военного сбора.

Ранее "Телеграф" писал, что не так с экономичным бронированием. Об этом рассказал экономический аналитик Павел Себастьянович.