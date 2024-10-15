Выучилась на модельера, но всегда мечтала быть летчицей: как Надежда Савченко выглядела в молодости (фото)

Надежда в 16 лет поняла, что хочет стать военным пилотом

Бывший народный депутат Надежда Савченко довольно скандальная фигура в украинской политике. Однако она не оставила страну в тяжелый период, хоть и пропала из медийного пространства.

"Телеграф" решил выяснить, чем в юности увлекалась Надежда Савченко и какой она была. В сети есть несколько архивных фотографий.

Как Надежда Савченко выглядела в молодости

Экс-нардеп Надежда Савченко родилась в 1981 году в Киеве и училась в школе с украинским языком преподавания. Еще тогда она отличалась мальчишеским характером, была решительной и настойчивой.

Надежда Савченко в школьные годы

После окончания школы девушка пошла по стопам матери и получила специальность модельера-дизайнера. Через год Надежда поступила на факультет журналистики, но бросила учебу.

Надежда Савченко выучилась на модельера

Еще в 16 лет она поняла, что хочет стать военным пилотом, с детства она мечтала летать. А чтобы получить такую профессию женщине в Украине нужно было прослужить год в армии. Так Надежда попала на службу в железнодорожные войска, где работала радисткой. Потом подписала контракт на службу в 95-й аэромобильной бригаде.

Надежда Савченко всегда мечтала стать летчицей

В 23 года Савченко попала на войну в Ираке, оказавшись в группе миротворцев. Спустя четыре года Министерство обороны направило ее в Харьковский университет воздушных сил, чтобы освоить специальность пилота истребителя. И Надежда Савченко стала одной из первых женщин, обучавшихся на этом факультете.

Надежда Савченко служила в Иране

В 2009 году после окончания университета девушка проходила службу штурманом-оператором Ми-24 3-го отдельного полка армейской авиации Вооруженных сил Украины в городе Броды. А в 2013 году Савченко стала активной участницей Евромайдана и для нее Революция стала первым политическим опытом. В 2014 году Надежда оказалась в составе батальона "Айдар", на Донбассе она была схвачена боевиками в плен, но в 2018 году ее обменяли на российских ГРУшников и Савченко вернулась в Украину.

Надежда Савченко находилась в российском плену

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