Микроавтобус сбил пограничника на посту в Закарпатской области: водитель объяснил ДТП странно

Военный получил серьезные травмы

На Закарпатье водитель микроавтобуса сбил пограничника. Его наказали штрафом.

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на информацию из "Единого реестра судебных решений". По их данным, происшествие случилось в сентябре 2024 года, когда перевозчик возвращался в Украину из Чехии.

Он на скорости врезался в шлагбаум блокпоста под Тячевом, в результате чего пострадал пограничник. Потерпевший получил серьезные травмы головы и лица.

Во время судебного заседания водитель утверждал, что якобы не заметил дорожных знаков и сам пост. Впрочем, суд признал нарушителя виновным и назначил наказание в виде 3 трех заключения с испытательным сроком на 1 год. Потерпевший также просил возместить ему 300 тыс. грн. материального и 200 тыс. грн. морального ущерба, однако суд принял только выплату морального вреда в сумме 200 тыс. грн.

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