На Закарпатье водитель джипа чуть не переехал пограничника - против него применили оружие

Злоумышленник предстанет перед судом

Пограничному наряду на Закарпатье пришлось применять оружие, чтобы остановить автомобиль. Водитель джипа игнорировал законные требования правоохранителей и на скорости едва не сбил одного из пограничников.

Злоумышленника было решено остановить при помощи спецсредств. Об инциденте рассказали в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Известно, что в пределах пограничной полосы в "Паладь-Комаровцах" на Закарпатье сотрудники госпогранслужбы заметили джип. Они приняли решение проверить документы у водителя, однако мужчина проигнорировал требования правоохранителей и начал набирать скорость.

При этом он едва не сбил пограничника и попытался скрыться.

"Мужчина показательно набрал скорость и едва не совершил наезд на одного из пограничников, а затем развернулся и поехал в обратном направлении. Чтобы прекратить такие действия водителя, пограничники остановили автомобиль с помощью средства для принудительной остановки", — говорится в сообщении.

Пограничники применили спецсредства и остановили нарушителя. Водителем оказался 57-летним жителем соседнего пограничного села Сюрте. Он не имел разрешения на пребывание в пограничной полосе и военно-учетных документов.

Мужчина начал обвинять военнослужащих в повреждении его имущества, а затем закрылся в автомобиле. Он игнорировал все просьбы пограничников и не выходил на улицу.

На место вызвали правоохранителей и на нарушителя составили сразу несколько админпротоколов. Его дальнейшую судьбу решит суд.

В ГПСУ напомнили о необходимости строгого соблюдения требований законодательства Украины о порядке пребывания в пограничной полосе.

"Напоминаем, что нарушение пограничного режима влечет за собой административную ответственность", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Закарпатье пограничники сбили человека во время погони за уклонистом. Отмечается, что мужчина внезапно выскочил перед служебным автомобилем, вызвав столкновение.