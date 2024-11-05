В Киеве впервые этой осенью подморозило: метеоролиги рассказали, когда начнется зима

Появление первых заморозков стало важным метеорологическим показателем, свидетельствующим о сезонных изменениях

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила о первом осеннем заморозке в столице Украины. А это означает завершение безморозного периода 2024 года.

Утром 5 ноября метеостанция обсерватории зафиксировала понижение температуры воздуха до -2,1°С. Это первый случай этой осенью, когда температура опустилась ниже нуля.

Продолжительность безморозного периода

Нынешний безморозный период длился 198 дней – с 21 апреля по 5 ноября. Интересно, что эта продолжительность практически совпадает со средней многолетней нормой, составляющей 197 дней. По многолетним наблюдениям, первый заморозок в воздухе обычно фиксируется 21 октября.

Исторические рекорды

Климатологи обсерватории приводят интересные исторические данные:

кратчайшие безморозные периоды были зафиксированы в 1902 и 1945 годах – всего 144 дня;

рекордно длинный безморозный период был зафиксирован в 2023 году – 232 дня.

Когда официально начнется зима

Несмотря на первые заморозки, метеорологическая зима еще не наступила. Официальное начало зимы фиксируется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0 С в сторону снижения. В Киеве средняя дата такого перехода выпадает на 29 ноября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Киеве улучшится погода после заморозков и облачности. Зима решила еще немного подождать.