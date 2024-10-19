Россия мощно атаковала Украину ракетами и дронами: где слышали взрывы (обновлено)

Известно об одной пострадавшей

В ночь на 19 октября и с утра россияне атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Ночью взрывы прогремели в Киеве, а с примерно 7 часов утра несколько взрывов слышали в Черкассах.

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, все беспилотники, которые россияне запускали в Киев по разным направлениям, были обезврежены ПВО. Однако из-за падения обломков пострадала женщина, повреждены дом и авто. Воздушная тревога в столице длилась более трех с половиной часов

В частности, обломками российского дрона поврежден фасад дома в Днепровском районе Киева. Пострадала молодая женщина, получившая серьезное ранение нижней конечности. Обломок залетел в ее помещение через окно. Пострадавшую госпитализировали, ей сделали операцию.

UPD. В КГВА опубликовали уточненную информацию по последствиям вражеской атаки по столице. Дополнительно обнаружено, что в Дарницком районе обломками повреждены фасады нескольких домов, балконы и выбиты окна. Также повреждены авто и незначительные повреждения получило помещение одного из ресторанов. Кроме того обломки упали и на открытой территории. Погибших и пострадавших нет.

В Дарницком районе обломками повреждены припаркованные авто. Там обошлось без пострадавших.

В Черкассах первый взрыв прогремел около 7 часов утра, после него в течение часа произошло еще несколько, сообщила корреспондентка "Телеграфа". В 8:02 воздушные Силы предупредили о ракете в направлении Черкасс. Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" написал, что по ракете отработала ПВО.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 октября в результате падения обломков российских дронов в Киевской области начался пожар. Спасатели ликвидировали возгорание в г. Борисполь и с. Вороньков.