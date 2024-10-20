Россия готовит массированный обстрел Украины? СМИ указали на важную деталь

Ранее об этом предупреждал военный эксперт

В последнее время Россия сократила использование крылатых и баллистических ракет для ударов по Украине. Это может свидетельствовать о возможном истощении запасов ракет или подготовке к массированному удару.

Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF. Отмечается, что больше недели Россия атаковала Украину только беспилотниками и изредка некоторыми зенитными ракетами С-300, работавшими в режиме земля-земля. При этом, по данным журналистов, не было выпущено ни одной крылатой или баллистической ракеты.

"Одно из возможных объяснений состоит в том, что Россия сокращает производство крылатых и баллистических ракет, а существующие запасы иссякают. Другая возможность заключается в том, что Россия накапливает такое оружие для более масштабного концентрированного удара по Украине", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что массированный удар, вероятно, будет нацелен на энергетическую инфраструктуру Украины. С началом отопительного сезона такой удар становится все более удобным с российской точки зрения.

Напомним, генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что у России есть возможность нанести массированный удар по Украине. В нем могут быть использованы сотни дронов "Шахед" и сотни ракет одновременно.