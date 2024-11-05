Львов и не только. Какие области Украины накроет снегом в ноябре (карта)

В ряде регионов Украины будет снежная погода и похолодание

В Украине в начале ноября заметно похолодало: некоторые области в ближайшие дни будут покрыты снегом, а температура воздуха будет понижаться до "минуса".

Об этом свидетельствуют данные портала Windy.

В среду, 6 ноября, холодная температура будет по всем областям Украины. Особенно холодно будет на западе страны: там столбик термометра покажет от нуля и -1 до 6-7 градусов тепла. Там же будет и сильный снег.

В четверг, 7 ноября, на западе и в центре Украины будет снег — температура воздуха будет колебаться от +10 до +11 градусов. На юге будет теплее — там столбик термометра покажет от +12 до +14 градусов.

В пятницу, 8 ноября, снег сместится на север и восток Украины: там температура воздуха будет колебаться в пределах 6-9 градусов. На западе столбик термометра покажет отметку в +5…+9 градусов.

В субботу, 9 ноября, снег накроет большую часть Украины, температура воздуха будет колебаться от 7 до 9 градусов.

В воскресенье, 10 ноября, температура воздуха в Украине будет колебаться от +4 до +9 градусов. Снег будет продолжаться: холоднее всего будет на западе страны, а теплее — на юге и в Крыму.

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