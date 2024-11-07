Морозы не отступают: прогноз погоды на конец недели по областям

Ночью будет стабильно ниже нуля

Сильные заморозки ночью и местные осадки — типичная погода в Украине в последнее время. К сожалению, потепление в ближайшие дни не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook. Согласно прогнозу на 8 ноября, погоду в Украине будут характеризовать переменная облачность и отсутствие осадков, за исключением восточных и Сумской областей. Там днем возможен небольшой дождь.

Ночью и утром в западных областях ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Поэтому в регионе установили I уровень опасности (желтый).

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, а температура воздуха ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, в восточных регионах — 1-6° тепла. Днем столбики термометров не будут подниматься выше 4-9 градусов по Цельсию, на Закарпатье и в южной части Украины — до 10-15 градусов.

Погода в Украине 8 ноября

В Киеве ночью 8 ноября будет 0-2° тепла, а в дневные часы температура будет достигать 7-9° тепла. В целом температурные показатели близки к норме.

Кроме того, в Украине движется облако грязного воздуха. Часть областей уже затянуло едким смогом.

Ранее "Телеграф" также писал о том, будут ли в Киеве осадки в эти дни. Облачная погода будет сохраняться несколько дней.