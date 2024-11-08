В Киеве попрощались с влюбленными бойцом и медикиней 3-й ОШБр (репортаж)

"Берсерку" было 29 лет

В пятницу, 8 ноября, состоялось прощание с бойцом Третьей штурмовой бригады Данилом "Берсерком" и медикиней Валентиной "Валькирией" Нагорной. Они были парой и отдали свою жизнь в битве за Независимость Украины.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил церемонию прощания, которая состоялась в 12:00 в большом ритуальном зале Киевского крематория на Байковой.

На похороны пришло много людей, в том числе и военные, родственники, знакомые. Все они глубоко переживают эту утрату и не сдерживают слез. Люди несли к гробам погибших красные розы и хризантемы.

Напомним, что с начала войны "Валькирия" присоединилась к ТРО "Азов" Киев. Она спасала раненых в составе экипажей медицинской эвакуации и на стабилизационном пункте Третьей штурмовой. Ее сослуживцы говорят, что Валентина была примером достоинства, силы и всегда пыталась совершенствовать свои навыки.

Возлюбленный и парень "Валькирии" боец "Берсерк" погиб от российского КАБа. У него был большой опыт боев с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения он пошел на фронт. Первым заданием был Мариуполь, куда он отправился.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фронте погиб известный харьковский музыкант, участник культовых групп.