У Києві попрощались з закоханими бійцем та медикинею 3-ї ОШБр (репортаж)

"Берсерку" було 29 років

У п'ятницю, 8 листопада, відбулося прощання з бійцем Третьої штурмової бригади Данилом "Берсерком" та медикинею Валентиною "Валькірією" Нагорною. Вони були парою та віддали свої життя у битві за Незалежність України.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов відвідав церемонію прощання, яка відбулась о 12:00 у великій ритуальній залі Київського крематорію на Байковій.

На поховання прийшло багато людей, зокрема, і військових, родичів, знайомих. Усі вони глибоко переживають цю втрату та не стримують сліз. Люди несли до трун загиблих червоні троянди та хризантеми.

Нагадаємо, що з початку війни "Валькірія" приєдналася до ТрО "Азов" Київ. Вона рятувала поранених у складі екіпажів медичної евакуації та на стабілізаційному пункті Третьої штурмової. Її товариші по службі кажуть, що Валентина була прикладом гідності, сили та завжди намагалася вдосконалювати свої навички.

Коханий та хлопець "Валькірії" боєць "Берсерк" загинув від російського КАБа. Він мав великий досвід боїв з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Перший завдання був Маріуполь, куди він відправився.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фронті загинув відомий харківський музикант, учасник культових гуртів.