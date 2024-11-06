На фронте погиб брат украинского нардепа

Воин выполнял задания на передовой

Каждый день, защищая родную землю от российских оккупантов, гибнут украинские защитники. В боях в Донецкой области получил смертельное ранение Ярослав Карпов, который долгое время держал оборону на Кураховском направлении.

Герой был братом народного депутата Украины Игоря Гузя. О гибели своего родственника сообщил нардеп в соцсетях.

Известно, что в конце октября в Донецкой области погиб боец 33-й отдельной механизированной бригады Ярослав Карпов. Мужчина с первых дней защищал нашу страну и героически сражался за независимость Украины.

Ярослав Карпов в составе своей бригады долгое время держал оборону на Кураховском направлении. К сожалению, герой был убит вблизи Марьинки Донецкой области.

Ярослав Карпов — уроженец села Копачевка Хмельницкой области. У мужчины осталась жена и двое детей.

Похоронен герой был в Хмельницкой области.

"В конце октября, вблизи Марьянки, в бою с оккупантом погиб мой брат Ярослав Карпов. Боец 33-й отдельной механизированной бригады, которая долгое время держала оборону на Кураховском направлении. Без отца осталось двое детей. Спи спокойно…", — написал нардеп Игорь Гузь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в боях получил смертельное ранение командир пехотной роты подразделения "Рубеж" Александр Чухно. Герой ценой своей жизни прикрыл бойцов своего подразделения.