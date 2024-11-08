Трассу под Киевом перекрыли из-за ремонта школы, на месте огромная пробка (фото и видео)

В сети уже появились соответствущие фото и видео

Активисты перекрыли Житомирскую трассу на Киевщине, требуя отстроить школу в селе Бузова, которую еще в 2022 году разрушили российские военные. На месте образовалась большая пробка.

Информация об этом появилась в социальных сетях 8 ноября. В пабликах также опубликовали соответствующие видео.

Отмечается, что люди требуют восстановления школы в селе Бузова. Деньги на него собрали еще в 2023 году, однако работы так и не были начаты.

Паблики пишут, что за прошлый год удалось собрать почти 1,5 млн долларов на платформе UNITED24. Поскольку никаких действий после этого уже долгое время не предпринимают, люди решили перекрыть дорогу и устроить настоящий протест, чтобы обратить внимание властей на проблему.

Стоит добавить, что школу в Бузовой россияне разрушали умышленно. В заведение оккупанты попали 14 раз — ракетами, минами и даже танками.

Как ранее писал ТСН, родители-активисты с этой проблемой ходили во множество инстанций. Писали в прокуратуру и в областную администрацию.

"Средства, которые предусмотрены в 2023 году — в конце года они просто поднялись в центральную казну и у нас с первого января 2024 средств не было", — пояснял первый заместитель председателя Киевской ОГА Николай Бойко.

После обстрелов школа выглядела так:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что подрядчик на Киевщине обманул государство на более полумиллиона гривен во время ремонта школы.