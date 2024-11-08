Трасу під Києвом перекрили через ремонт школи, на місці величезний затор (фото та відео)

У мережі вже з’явилися відповідні фото та відео

Активісти перекрили Житомирську трасу на Київщині, вимагаючи відбудувати школу у Бузовому, яку ще 2022 року зруйнували російські військові. На місці утворився великий затор.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах 8 листопада. У пабліках також надрукували відповідні відео.

Зазначається, що люди вимагають відновлення школи у Бузовому. Гроші на нього зібрали ще 2023 року, проте роботи так і не розпочали.

Пабліки пишуть, що за минулий рік вдалося зібрати майже 1,5 млн доларів на платформі UNITED24. Оскільки жодних дій після цього вже тривалий час не роблять, люди вирішили перекрити дорогу та влаштувати справжній протест, щоб звернути увагу влади на проблему.

Варто додати, що школу у Бузовій росіяни руйнували навмисне. До закладу окупанти потрапили 14 разів – ракетами, мінами та навіть танками.

Як раніше писав ТСН, батьки-активісти з цією проблемою ходили до багатьох інстанцій. Писали до прокуратури та обласної адміністрації.

"Кошти, які передбачені у 2023 році — наприкінці року вони просто піднялися в центральну скарбницю і у нас з першого січня 2024 року коштів не було", — пояснював перший заступник голови Київської ОДА Микола Бойко.

Після обстрілу школа виглядала так:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що підрядник на Київщині обдурив державу понад півмільйона гривень під час ремонту школи.