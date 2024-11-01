Резкий роспуск МСЭК. Правозащитники оценили последствия и риски для лиц с инвалидностью

От заключения МСЭК многое зависит

В ситуации с реформой МСЭК (медико-социальных экспертных комиссий) влияние на лиц с инвалидностью важно, так как от вывода МСЭК многое зависит. Об этом "Телеграфу" рассказали правозащитники общественной организации "Fight Ror Right".

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"От того, что написано в индивидуальной программе реабилитации, от своевременности оформления документов для человека с инвалидностью зависит очень многое. Поэтому во время реформирования системы очень важно помнить, что вопрос не только в преодолении коррупции, но и в том, что от работы этой системы зависит жизнь многих людей с инвалидностью", — предупреждают в ОО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО по фактам многочисленных нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц поручил ликвидировать эту систему.

По его словам, ответственность должны понести в центральных органах власти по вертикали контроля за МСЭК.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уже уволил руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии.

Уже 28 октября стало известно, что функции центральной медико-социальной экспертной комиссии будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в городе Днепр.