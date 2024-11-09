13-летний трубач бесплатно играет на похоронах военных в Ровенской области (трогательное видео)

Парень провожает погибших героев в последний путь

В селе Верба в Ровенской области живет необычный музыкант. Денису Гапонюку всего 13 лет, но уже полтора года он участвует в печальной миссии — играет на похоронах погибших воинов.

Об этом в эксклюзивном репортаже рассказали журналисты проекта "Суспільне. Рівне". Вместе с небольшим оркестром парень преодолевает километры скорбного пути, отдавая последнее уважение героям Украины.

"В оркестре я играю примерно 4 года, на похоронах — полтора года. Я играю на похоронах, потому что нет музыкантов, чтобы заменить", — рассказывает юный трубач.

По его словам, сообщение о необходимости играть на церемонии может поступить в любое время — и вечером, и днем.

"Звонят и говорят: "Надо играть похороны". Я утром собираюсь и еду на похороны. Собираемся в одном месте, забираем инструменты, и едем", — рассказывает парень.

Руководитель духового оркестра Андрей Миколайчук, координирующий работу коллектива, объясняет особенность их дела и отмечает, что наверняка не все родители согласились бы на участие детей в похоронной церемонии, однако родители его учеников — исключение.

"Учеников у нас около 15, до 20 — это участники духового оркестра дома культуры. Есть разная возрастная категория… Родители у нас молодцы, и все понимают. Потому что на похоронах играть не каждый отец с матерью отпустит своего ребенка, это такой стресс. У нас наоборот: надо — значит, надо", — объясняет Миколайчук.

Оркестр бесплатно обслуживает церемонии не только в родном селе, но и в соседних общинах и даже на Волыни.

"Как можно брать деньги за людей, которые наше спокойствие защищают?" – говорит Денис.

Самым сложным в своей работе он считает саму процессию. Пока самой длинной дистанцией, которую он прошел вместе с оркестром, было расстояние в 6 км. Когда идешь и играешь одновременно, можно начать задыхаться, рассказывает Денис.

"А люди рассказывали, что бывало и по 15 километров", — отмечает парень.

Оркестр играет с 2014 года, когда начали привозить первых погибших защитников. За это время они посетили много церемоний, хотя точный подсчет никто не ведет.

"Люди знают и в общине, и за пределами, что мы провожаем военных в последний путь. Кто просит — никому не отказываем", — подчеркнул руководитель оркестра Андрей Миколайчук.

Каждая церемония завершается исполнением гимна Украины и военным салютом. Но даже после завершения работы, эмоциональное бремя остается с музыкантами.

"Когда приезжаю на похороны, стараюсь не воспринимать близко к сердцу, в большинстве своем в ноты смотреть, чтобы не воспринимать это все", — признался Денис.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как во Львове простились с погибшей семьей Базилевичей. В последний путь провели Евгению, Ярину, Дарью и Эмилию Базилевич, которых убили россияне.