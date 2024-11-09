13-річний трубач безкоштовно грає на похоронах військових на Рівненщині (зворушливе відео)

Хлопець проводжає загиблих героїв в останню путь

У селі Верба на Рівненщині живе незвичайний музикант. Денису Гапонюку лише 13 років, але вже півтора року він бере участь у найскорботнішій місії — грає на похоронах загиблих воїнів.

Про це в ексклюзивному репортажі розповіли журналісти проєкту "Суспільне. Рівне". Разом із невеликим оркестром хлопець долає кілометри скорботного шляху, віддаючи останню шану героям України.

"В оркестрі я граю приблизно 4 роки, на похоронах — півтора року. Я граю на похоронах, тому що немає музикантів, щоб замінити", — розповідає юний трубач.

За його словами, повідомлення про необхідність грати на церемонії може надійти будь-коли — і ввечері, і вдень.

"Дзвонять і кажуть: "Треба грати похорон". Я зранку збираюся і їду на похорон. Збираємося в одному місці, забираємо інструменти, і їдемо", — розповідає хлопець.

Керівник духового оркестру Андрій Миколайчук, який координує роботу колективу, пояснює особливість їхньої справи і зауважує, що напевно не всі батьки погодилися б на участь дітей у похоронній церемонії, проте батьки його учнів — виключення.

"Учнів у нас близько 15, до 20 — це учасники духового оркестру будинку культури. Є різна вікова категорія… Батьки в нас молодці, і все розуміють. Бо на похоронах грати не кожний батько з матір'ю відпустить свою дитину, це ж такий стрес. В нас навпаки: треба — значить, треба", — пояснює Миколайчук.

Оркестр безкоштовно обслуговує церемонії не лише у рідному селі, а й у сусідніх громадах та навіть на Волині.

"Як можна брати гроші за людей, які наш спокій захищають?" — говорить Денис.

Найскладнішим у своїй роботі хлопець вважає саму процесію. Наразі найдовшою дистанцією, яку він пройшов разом з оркестром, була відстань у 6 км. Коли йдеш та граєш одночасно — можна задихатися, розповідає Денис.

"А люди розповідали, що бувало й по 15 кілометрів", — зауважує хлопець.

Оркестр грає з 2014 року, коли почали привозити перших загиблих захисників. За цей час через вони відвідали багато церемоній, хоча точний підрахунок ніхто не веде.

"Люди знають і в громаді, і за межами, що ми проводжаємо військових в останню путь. Хто просить — нікому не відмовляємо", — підкреслив керівник оркестру Андрій Миколайчук.

Кожна церемонія завершується виконанням гімну України та військовим салютом. Але навіть після завершення роботи, емоційний тягар залишається з музикантами.

"Коли приїжджаю на похорон, стараюся не сприймати близько до серця, в більшості в ноти дивитися, щоб не сприймати це все", — зізнався Денис.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Львові попрощалися з загиблою родиною Базилевичів. В останню путь провели Євгенію, Ярину, Дарину та Емілію Базилевич, яких вбили росіяни.