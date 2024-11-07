Получила награду от Путина и воспитывает детей от наложниц мужа: как выглядит жена Рамзана Кадырова (фото)

Кадыров женился на Медни, когда ей было 17 лет

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который предложил отправлять на войну в Украину всех нарушителей закона, имеет одну официальную супругу — Медни. Женщина ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публичных мероприятиях.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Рамзана Кадырова и что известно об их семейной жизни. Мы узнали некоторые интересные факты.

Кто жена Кадырова и как она выглядит

48-летний президент Чеченской республики Рамзан Кадыров в 1996 году женился на своей односельчанке Медни Айдамировой. С ней он познакомился еще в школьные годы. Но сразу после свадьбы им пришлось расстаться, поскольку тогда шли военные действия и Рамзан уехал в город Беной.

Известно, что с самого детства Медни получила духовно-нравственное воспитание, поэтому и своих детей растит в соответствии с нормами Корана. Больше информации о раннем возрасте супруги Кадырова в открытом доступе нет.

Рамзан Кадыров вместе с женой Медни

Выйдя замуж Медни посвятила время мужу и детям, но помимо этого начала развивать свой талант. В 2009 году она создала свой модный бренд "Firdaws", который специализируется на производстве национальной одежды. Также в 2016 году она окончила Институт финансов и права.

Жена Кадырова создала свой бренд одежды

Помимо работы Медни занимается благотворительностью, она является вице-президентом Фонда имени Ахмата Кадырова, который занимается материальной поддержкой нуждающихся и организовывает культурные мероприятия.

В 2021 году Медни Кадырова получила от российского диктатора Владимира Путина благодарственное письмо, он отметил ее заслуги в общественной деятельности. А в 2022 году супруга Кадырова стала одной из первых в России, кто получил звание "Мать-героиня" и знак отличия от президента.

Медни Кадырова получила награду от Путина

Что известно о детях Рамзана Кадырова

Глава Чечни состоит в официальном браке с Медни с 1996 года, однако ходит множество сплетен о его гареме, в котором находились и несовершеннолетние девушки. Об этом говорится в расследовании "Проекта".

В источниках указано, что у Кадырова 14 детей, но их не всех родила Медни Кадырова. Журналисты утверждают, что глава Чечни просто отбирает детей у своих наложниц, брак с которыми не может признать официальным.

Кадыров вместе с женой и детьми

Согласно информации, помимо официальной жены, у Кадырова были отношения с финалисткой единственного в Чечне конкурса красоты Фатимой Хазуевой. Она якобы является матерью его четверых детей, в частности Эли Кадырова, который занимает пост президента Федерации бокса.

В гареме Кадырова, судя по слухам, находилась победительница конкурса красоты Замира Джабраилова (родила Кадырову сына Адама). Но Адама Кадырова с первых дней жизни представляли как сына Медни. Также среди наложниц была народная артистка Чечни Аминат Ахматова, певица Тамила Сагаипова и его помощница Хутман Дадаева. Но не все девушки, попавшие к нему в гарем, были совершеннолетними. Некоторые наложницы до сих пор, как утверждают журналисты, близки с главой Чечни и он их материально содержит, а другие — брошены или "наказаны".

Жена и наложницы Рамзана Кадырова

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена нового вице-президента США Джеймса Ди Вэнса. Трамп назвал ее красоткой.