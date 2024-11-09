"Начал лезть туда…": несовершеннолетняя обвинила травматолога в домогательствах на Днепропетровщине (видео)

Мать девушки сразу обратилась в правоохранительные органы

В Покрове, что на Днепропетровщине, 16-летняя пациентка обвинила врача-травматолога в сексуальных домогательствах во время медицинского осмотра. Инцидент произошел в городской больнице, куда девушка обратилась из-за травмы копчика.

В истории пытались разобраться журналисты из проекта "Суспільне. Дніпро". Наши коллеги пообщались со всеми участниками дела.

Так, по словам пациентки (по этическим соображениям имя девушки было изменено), она пришла на плановое обследование из-за перелома копчика, которое якобы закончилось ощупыванием интимных зон на теле девушки.

"Я сняла штаны, легла на живот, и он начал меня прощупывать, мой копчик и потом сказал, что мне нужно стать на колени, чтобы мне так было удобнее. Я встала на колени, он продолжил прощупывать, а потом резко снял нижнее белье и начал лезть туда", — рассказала Дарья.

Как рассказывает дальше девушка, она мигом соскочила с кушетки, оделась и выбежала из кабинета. В слезах позвонила маме. Мать Дарьи сразу обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, а ее старшая сестра рассказала об инциденте в соцсетях.

"На следующий день мы ездили на судмедэкспертизу в Никополь, ее смотрела детский гинеколог, эксперт, результаты я еще не видела", — рассказала "Суспільному" мать девушки и заметила, что сама не понимает, как такое могло произойти. Раньше семья уже обращалась к этому травматологу, он лечил перелом ноги и все было хорошо.

Обвиняемый в сексуальных притязаниях врач категорически отрицает все обвинения и подчеркивает, что будет отстаивать правду в правовом поле.

"Мне не за что признавать свою вину. Ничего особенного, был медицинский осмотр. Мне нечего скрывать, я на все согласен, на все полиграфы, мазки, ДНК анализы", — заявил врач.

Руководство больницы Покрова инцидент признало, сейчас там проводится внутреннее служебное расследование по результатам которого будет принято решение о дальнейшей работе врача.

По информации от правоохранительных органов, полиция Никопольского района возбудила уголовное производство по статье "Изнасилование несовершеннолетнего лица". Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепре прохожий приставал к девушкам на улице, но его быстро вычислили.