"Почав лізти туди…": неповнолітня звинуватила травматолога у домаганнях на Дніпропетровщині (відео)

Мати дівчини одразу звернулася до правоохоронних органів

У Покрові, що на Дніпропетровщині, 16-річна пацієнтка звинуватила лікаря-травматолога у сексуальних домаганнях під час медичного огляду. Інцидент стався у міській лікарні, куди дівчина звернулася через травму куприка.

В історії намагалися розібратися журналісти з проєкту "Суспільне. Дніпро". Наші колеги поспілкувалися з усіма учасниками справи.

Так, за словами пацієнтки (з етичних міркувань ім’я дівчини було змінено), вона прийшла на планове обстеження через перелом куприка, яке нібито закінчилося мацанням інтимних зон на тілі дівчини.

"Я зняла штани, лягла на живіт, і він почав мене прощупувати, мій копчик і потім сказав, що мені треба стати на коліна, аби мені так було зручніше. Я встала на коліна, він продовжив прощупувати, а потім різко зняв спідню білизну і почав лізти туди", — розповіла Дарина.

Як розповідає далі дівчина, вона миттю зіскочила з кушетки, одягнулась та вибігла з кабінету. В сльозах зателефонувала мамі. Мати Дарини одразу звернулася до правоохоронних органів із відповідною заявою, а її старша сестра розповіла про інцидент у соцмережах.

"На наступний день ми їздили на судмедекспертизу у Нікополь, її дивилась дитяча гінекологиня, експертка, результати я ще не бачила", — розповіла Суспільному мати дівчини та зауважила, що сама не розуміє, як таке могло статися. Раніше родина вже зверталася до цього травматолога, він лікував перелом ноги і все було добре.

Звинувачений у сексуальних домаганнях лікар категорично заперечує всі закиди і наголошує, шо буде відстоювати правду у правовому полі.

"Мені немає за що визнавати свою провину. Нічого особливого, був медичний огляд. Мені нема чого приховувати, я на все згоден, на всі поліграфи, мазки, ДНК аналізи", — заявив лікар.

Керівництво лікарні Покрова інцидент визнало, нині там проводиться внутрішнє службове розслідування за результатами якого буде прийнято рішення щодо подальшої роботи лікаря.

За інформацією від правоохоронних органів, поліція Нікопольського району розпочала кримінальне провадження за статтею "Згвалтування неповнолітньої особи". Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі перехожий приставав до дівчат на вулиці, але його швидко знайшли. На вулиці, посеред білого дня, чоловік не давав їм пройти та розпускав руки.