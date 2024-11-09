В Украине запускают бесплатный образовательный проект от ООН: как присоединиться

Приглашаем украинцев присоединиться к уникальному проекту "Сила життя — Опора бізнесу" от Программы развития ООН (UNDP) в Украине и научиться формировать жизнестойкость во времена кризиса. Эксклюзивно проект реализует Национальное отделение Международной Федерации Коучинга (ICF) в Украине. Проект поможет участникам найти внутренние ресурсы, усилить жизнестойкость и получить практические инструменты для поддержания производительности в условиях войны и экономической неопределенности.

Что ждет участников:

образовательные мероприятия;

групповые и индивидуальные сессии;

мастер-классы от коучей и психологов.

Результаты участия:

формирование навыков саморегуляции в стрессовых условиях;

получение инструментов для преодоления тревоги и депрессии;

видение целей и ресурсов для адаптации к новым реалиям.

Кто может принять участие:

Участие в проекте "Сила життя — Опора бізнесу" могут принять мужчины и женщины из категорий ветеранов, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, а также женщины и мужчины-предприниматели.

"Для лучшей адаптации в условиях войны украинцам нужна внутренняя трансформация. Мы благодарны партнерам за возможность реализации проекта, который очень важен сегодня. Благодаря работе с психологами и коучами участники проекта овладеют инструментами, которые помогут справляться с нестабильными эмоциональными состояниями и найти ресурсы на реализацию желаемого: будь то в бизнесе, в обществе или семье. Приглашаю украинцев, которые нуждаются в повышении собственной эффективности, приобщиться к проекту и получить профессиональную поддержку, что существенно повлияет на их качество жизни", — отмечает Алина Святненко, Президент ICF Ukraine.

Участие бесплатное. Регистрация до 11 ноября: https://forms.gle/hQb1JXQU7NEY9tDs11

Инициативу "Сила життя — Опора бізнесу. Посилення резильєнтності та обізнаності про ментальне здоровʼя" внедряет "ICF Ukraine Charter Chapter" при техническом администрировании ISAR Єднання и содействии Программы развития ООН (UNDP) в Украине при финансовой поддержке Европейского Союза, предоставленной в рамках проекта "EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні" и правительства Дании.