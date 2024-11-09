В Україні запускають безкоштовний освітній проєкт від ООН: як долучитися

Запрошуємо українців приєднатися до унікального проєкту "Сила Життя — Опора бізнесу" від Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні та навчитися формувати життєстійкість у часи кризи. Ексклюзивно проєкт реалізовує Національне відділення Міжнародної Федерації Коучингу (ICF) в Україні. Проєкт допоможе учасникам віднайти внутрішні ресурси, посилити життєстійкість і отримати практичні інструменти для підтримки продуктивності в умовах війни та економічної невизначеності.

Що чекає на учасників:

освітні заходи;

групові та індивідуальні сесії;

майстер-класи від коучів і психологів.

Результати участі:

формування навичок саморегуляції в стресових умовах;

отримання інструментів для подолання тривоги та депресії;

бачення цілей і ресурсів для адаптації в нових реаліях.

Хто може взяти участь:

Участь у проєкті "Сила життя — Опора бізнесу" можуть взяти чоловіки та жінки з категорій ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, а також жінки та чоловіки — підприємці.

"Для кращої адаптації в умовах війни українцям потрібна внутрішня трансформація. Ми вдячні партнерам за можливість реалізації проєкту, який надважливий сьогодні. Завдяки роботі із психологами та коучами учасники проєкту опанують інструменти, які допоможуть справлятись із нестабільними емоційними станами та знайти ресурси на реалізацію бажаного: будь-то в бізнесі, в суспільстві чи родині. Запрошую українців, які відчувають потребу у підвищенні власної ефективності, долучитись до проєкту і отримати професійну підтримку, що суттєво вплине на їх якість життя",, — наголошує Аліна Святненко, Президентка ICF Ukraine.

Участь безкоштовна. Реєстрація до 11 листопада: https://forms.gle/hQb1JXQU7NEY9tDs11

Ініціативу "Сила життя — Опора бізнесу. Посилення резильєнтності та обізнаності про ментальне здоровʼя" впроваджує "ICF Ukraine Charter Chapter" за технічного адміністрування ІСАР Єднання та сприяння Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої в межах проєкту "EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні" та Уряду Данії.