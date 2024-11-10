Когда могут появиться сроки прекращения огня в Украине: Туск дал обнадеживающий прогноз

Речь также будет идти о гарантиях безопасности

План новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины, вероятно, находится на стадии подготовки. В ближайшее время можно ожидать декларации относительно даты прекращения огня и гарантий безопасности.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет "Польское радио". Он сказал об этом, отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане Трампа.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела", – сказал Туск, добавив, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Также он добавил, что вне зависимости от результата президентских выборов в Соединенных Штатах, Польша и Европа в ближайшие месяцы будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Офисе президента отреагировали на статью The Wall Street Journal о плане завершения войны в Украине. Его приписывают избранному президенту США Дональду Трампу. Также он делал громкое заявление, что закончит войну через 24 часа, если станет президентом США. Кроме того, он давал много других обещаний.